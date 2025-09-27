Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı | Dış Haberler

        İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı

        İsrail ordusu, işgal altındaki Kudüs'ün kuzeybatısındaki El-Kubeybe kasabasında Filistinli ailenin evini havaya uçurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 11:03 Güncelleme: 27.09.2025 - 11:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail ordusu, Kudüs'te Filistinlilere ait bir evi yıktı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kubeybe kasabasına baskın düzenleyen İsrail ordusu, Musenna Naci Amr'ın ailesinin evini kuşattı.

        Ev sahiplerini ve yakın çevrede yaşayanları, evlerini tahliye etmeye zorlayan İsrail askerleri, daha sonra patlayıcılar yerleştirdikleri evi havaya uçurdu.

        Kubeybe Belediye Başkanı Nafiz Hammude, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun, daha önce ailenin evine baskın düzenleyerek kendilerine yıkım emri verdiğini ve tahliye etmeleri için 10 gün süre tanıdığını söyledi.

        Evin patlatılması sonucu neredeyse tamamen yıkıldığını, komşu evlerde de ciddi hasar meydana geldiğini belirten Hammude, İsrail'in bu şekilde en fazla sayıda Filistinliye zarar vermeyi amaçladığını dile getirdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Investco Holding’e ikinci dalga borsa operasyonu
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Son 2 yılda 316 bin öğrenci eğitimden çekildi
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Ferdi Zeyrek'in ölümüyle ilgili işte yeni bilirkişi raporu!
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Uğurcan Çakır Alanya'da duvar ördü!
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Habertürk Anasayfa