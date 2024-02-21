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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine girdi

        İsrail ordusu, Han Yunus'un batısındaki Mevasi bölgesine girdi

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un batısında yer alan, daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği el-Mevasi bölgesine girdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 01:46 Güncelleme: 21.02.2024 - 01:46
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        İsrail ordusu, Mevasi bölgesine girdi
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        AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail özel kuvvetlerinin Han Yunus'un el-Karara bölgesindeki turistik evlerden birine sızdığını, ardından yoğun silah sesleri altında İsrail ordusuna ait araç ve tankların bölgeye girdiğini aktardı.

        İsrail ordusuna ait araç ve tankların Han Yunus Limanı'na ulaştığını söyleyen görgü tanıkları, İsrail askerlerinin bir ambulansa ve sivil araca ateş açtığını, sahil yolu kenarında park halindeki bir aracı da ateşe verdiğini belirtti.

        İsrail güçlerinin Mevasi bölgesine girdiğini aktaran tanıklar, İsrail askerlerinin Han Yunus'u Refah'a bağlayan sahil yolunu kestiklerine dikkati çekti.

        Çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin çadırının bulunduğu Mevasi bölgesi, İsrail'in daha önce "güvenli" olduğunu iddia ettiği yerler arasında bulunuyordu.

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        İsrail ordusu, Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey ve orta kesimlerindeki Filistinlilerin bu bölgeye gitmesini istemişti.

        Bölgeye karadan giren İsrail güçleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

        İki bölgeye ayrılmış olan Mevasi bölgesinin Han Yunus'taki kısmı kentin en güneybatısında yer alıyor ve Deyr el-Belah kentini yakınlarına kadar uzanıyor.

        Bölgenin genellikle tarım arazileri ve kum tepelerinden oluşan Refah'a bağlı kısmı ise kentin en kuzeybatısında kalıyor.

        Mevasi'de yaklaşık 9 bin Filistinlinin bulunduğu ve bunlardan 2 bininin bölgenin Refah'ta kalan kısmında yaşadığı tahmin ediliyor.

        İsrail ordusu, 22 Ocak'tan bu yana Han Yunus'a ve bölgedeki hastanelerin çevresine yönelik hava ve topçu atışlarıyla saldırılar düzenlerken kentin batı ve güney bölgelerinden askeri araçlarla yürüttüğü işgali nedeniyle çok sayıda Filistinli yerinden edildi.

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