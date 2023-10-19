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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail ordusu: Halihazırda Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek - Gündem haberi

        İsrail ordusu: Halihazırda Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek

        israil ordusu, halihazırda abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yardım girişine izin verilmeyeceğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2023 - 23:15 Güncelleme: 19.10.2023 - 23:59
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        "Gazze'ye yardım girişine izin verilmeyecek"
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        İsrail ordusu sözcüsü Daniel Hagari'nin düzenlediği basın toplantısı, İsrail devlet televizyonu KAN'da yayımlandı.

        Hagari, "Şu aşamada, Gazze'ye yardım girişi olmayacağını herkesin bilmesini istiyorum. Gazze'ye açılan sınır kapıları hala kapalı. Bununla ilgili karar, idari düzeyde alınacak ve sonra da uygulanacak. Yardım girişlerinin vakti geldiğinde bunu açıklayacağız." dedi.

        İsrail'in kuzeyindeki gerginliğe de değinen Hagari, Lübnan'ın güneyinden açılan ateşin Hizbullah'ın onayı ve desteğiyle gerçekleştiğini ve Hizbullah'ın bunun sonuçlarına katlanacağını söyledi.

        Hagari ayrıca, 100'ü aşkın İsraillinin kayıp olduğunu ve ailelerine bu konuda bilgi verildiğini aktardı.

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        #israil ordusu
        #haberler
        #Gazzeye yardım
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