İsrail ordusu, Gazze'nin güneyini hedef alan saldırısında 3 çocuğu öldürdü
İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği hava saldırısında 3 çocuk öldü, 12 kişi yaralandı
Giriş: 02.12.2023 - 22:40 Güncelleme: 02.12.2023 - 23:00
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail ordusu Han Yunus'taki bir evi hedef aldı.
Saldırıda 3 çocuk hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı.
Saldırının bölgede geniş çaplı yıkıma neden olduğu belirtildi.