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İsrail ordusu Gazze'den fırlatılan bir roket tespit edildiğini açıkladı

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'e doğru fırlatılan bir roketin tespit edildiğini açıkladı.

Giriş: 03.12.2022 - 23:19 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail ordusu Gazze'den fırlatılan bir roket tespit edildiğini açıkladı
İsrail: Gazze'den bir roket fırlatıldı
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AA

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden fırlatılan bir roketin tespit edildiği ve söz konusu roketi önlemek için herhangi bir savunma sisteminin çalıştırılmadığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail tarafında hayatın olağan akışında devam ettiği kaydedilirken, roketin nereye düştüğüne ilişkin bilgi verilmedi.

Filistinli gruplardan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

İsrail ordusundan kısa süre önce yapılan diğer bir açıklamada ise Gazze Şeridi'nin kuzeyinde açık alanlarda uyarı sireni çaldığı belirtilmişti.

İsrail ordusu en son 4 Kasım'da Gazze Şeridi'nden İsrail'e roket atıldığını duyurmuş, ardından da Gazze'de Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir mevziye hava saldırısı düzenlemişti.

Fotoğraf: AA

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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