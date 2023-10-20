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        Haberler Dünya İsrail ordusu Gazze'de sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenledi - Dünya haberleri

        İsrail ordusu Gazze'de sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenledi

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı düzenlediği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 05:54 Güncelleme: 20.10.2023 - 05:55
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        Gazze'de sivillerin bulunduğu 6 eve hava saldırısı
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        Gazze'deki İçişleri Bakanlığının Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evi hedef aldığı belirtildi.

        Açıklamada, hava saldırılarında 9 kişinin öldüğü, 60 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

        Filistin haber ajansı WAFA'dan geçen haberde ise "Han Yunus kentinde sivillerin yaşadığı 6 evin bombalanması sonucu çoğu çocuk ve kadın en az 21 kişi yaşamını yitirdi, 79 kişi de yaralandı." bilgisine yer verildi.

        İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

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        Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

        Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk 3 bin 785 kişinin öldüğünü, 12 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

        İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 77 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

        İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

        Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

        Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

        İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #israil
        #Filistin
        #gazze
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