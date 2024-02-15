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        Haberler Dünya İsrail ordusu Gazze'de Nasır Hastanesi'ne baskın düzenledi

        İsrail ordusu Gazze'de Nasır Hastanesi'ne baskın düzenledi

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Han Yunus'ta uzun süredir kuşatma altında tuttuğu Nasır Hastanesi'ne baskın düzenlediğini açıkladı. İsrail ordusu da yaptığı açıklama ile baskını doğruladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 13:37 Güncelleme: 15.02.2024 - 13:37
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        İsrail ordusundan hastaneye baskın
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        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesinin güney duvarını yıkarak baskın düzenlediği aktarıldı.

        İsrail güçlerinin ve hastaneyi "kışlaya çevirmeye başladığı" ifade edilen açıklamada, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarları yerle bir ettiği kaydedildi.

        İsrail de yaptığı açıklamada, İsrail Özel Kuvvetleri'nin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde olduğunu doğrulayarak "Geçmişte olduğu gibi, istihbaratımızın rehinelerin cesetlerinin tutulabileceği bilgisini aldığı yerlerde kurtarma operasyonları yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

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        İSRAİL GÜÇLERİ 'SABAHA KADAR SÜRE' VERMİŞTİ

        Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi'nin avlusuna baskın düzenleyip, hastaneye ateş açtığını söyledi.

        İsrail güçleri, gece saatlerinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin hastaneyi boşaltması için saat 07.00'a kadar süre vermişti.

        İsrail, dün silah zoruyla hastaneye sığınan çok sayıda yerinden edilmiş Filistinliyi zorla tahliye ederek Refah'a gitmeye zorlamış, aralarında sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi de alıkoymuştu.

        Hastanede bulunanlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir askeri buldozerin dün hastaneden çıkanları engellediğini, geri dönmek zorunda kalan kişilerin hastanede kuşatma altında kaldığını söylemişti.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada hastanede 1500 yerinden edilmiş Filistinli, 190 sağlık personeli ve onların ailelerinden 299 kişinin bulunduğunu duyurmuştu.

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        Kudra, hastanede 273 hareket edemeyen hasta ve onların 327 refakatçisi ile yoğun bakımda 18, küvezde 3 bebek ve 35 diyaliz hastasının da bulunduğunun altını çizmişti.

        İsrail ordusu, çarşamba günü, iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin boşaltmasını istemişti.

        DSÖ, 'ENDİŞELERİNİ' BİLDİRMİŞTİ

        Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail kuşatması altındaki Nasır Hastanesinde yaşananlardan endişe duyduğunu belirtmişti.

        Ghebreyesus, yaşanan çatışmaların tıbbi ekipman ve malzeme depolama tesislerini yok ettiğini, hastaneye erişimi engellediğini ve ihtiyaç sahipleri için güvenli bir koridorun olmadığını aktarmıştı.

        Son 4 gün içinde hastaneye ulaşmak isteyen 2 DSÖ misyonunun engellendiğine dikkati çeken Ghebreyesus, hastane personeliyle iletişimlerinin kesildiğinin altını çizmişti.

        Nasır Hastanesi'nin Gazze'deki sağlık sisteminin omurgasını oluşturduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Bu hastanenin korunması gerekir. İnsani yardım erişimine izin verilmeli. Hastanelerin hayat kurtarma işlevini yerine getirebilmeleri için güvenlik altına alınması gerekiyor. (Hastaneler) Askerileştirilmemeli veya saldırıya uğramamalı" değerlendirmesinde bulunmuştu.

        * Haberin görselleri Associated Press'ten ve Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
        #Filistin
        #dünya
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