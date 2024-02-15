İsrail ordusu Gazze'de Nasır Hastanesi'ne baskın düzenledi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nasır Hastanesinin güney duvarını yıkarak baskın düzenlediği aktarıldı.

İsrail güçlerinin ve hastaneyi "kışlaya çevirmeye başladığı" ifade edilen açıklamada, askerlerin hastanedeki ambulans merkezi ve yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırını hedef aldığı ve buldozerlerle hastane yerleşkesindeki toplu mezarları yerle bir ettiği kaydedildi.

İsrail de yaptığı açıklamada, İsrail Özel Kuvvetleri'nin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesi'nde olduğunu doğrulayarak "Geçmişte olduğu gibi, istihbaratımızın rehinelerin cesetlerinin tutulabileceği bilgisini aldığı yerlerde kurtarma operasyonları yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

İSRAİL GÜÇLERİ 'SABAHA KADAR SÜRE' VERMİŞTİ

Görgü tanıkları da AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Nasır Hastanesi'nin avlusuna baskın düzenleyip, hastaneye ateş açtığını söyledi.

İsrail güçleri, gece saatlerinde, yerinden edilmiş Filistinlilerin hastaneyi boşaltması için saat 07.00'a kadar süre vermişti.

İsrail, dün silah zoruyla hastaneye sığınan çok sayıda yerinden edilmiş Filistinliyi zorla tahliye ederek Refah'a gitmeye zorlamış, aralarında sağlık personeli ve gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi de alıkoymuştu.

Hastanede bulunanlar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusuna ait bir askeri buldozerin dün hastaneden çıkanları engellediğini, geri dönmek zorunda kalan kişilerin hastanede kuşatma altında kaldığını söylemişti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, daha önce yaptığı açıklamada hastanede 1500 yerinden edilmiş Filistinli, 190 sağlık personeli ve onların ailelerinden 299 kişinin bulunduğunu duyurmuştu.

REKLAM

Kudra, hastanede 273 hareket edemeyen hasta ve onların 327 refakatçisi ile yoğun bakımda 18, küvezde 3 bebek ve 35 diyaliz hastasının da bulunduğunun altını çizmişti.

İsrail ordusu, çarşamba günü, iki haftayı aşkın süredir kuşatma altında tuttuğu yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin boşaltmasını istemişti.