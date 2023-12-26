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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Gazze'de 2'si subay 3 askerinin daha Hamas tarafından öldürüldüğünü duyurdu

        İsrail ordusu, Gazze'de 2'si subay 3 askerinin daha Hamas tarafından öldürüldüğünü duyurdu

        İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda ikisi subay, 3 askerinin daha öldürüldüğünü açıkladı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 20:44 Güncelleme: 26.12.2023 - 20:44
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        İsrail'in 3 askeri hayatını kaybetti
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        İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 931. Tabur Nahal Tugayından Bölük Komutanı Binbaşı Shay Shamriz (26) ile aynı tugaydan Yüzbaşı Shaul Greenglick'in (26) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldürüldüğü aktarıldı.

        Açıklamada, 450. Tabur Bislah Tugayından Başçavuş Maor Lavi'nin (33) de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki çatışmalarda yaşamını yitirdiği belirtildi.

        Çatışmalarda biri subay, 5 askerin de ağır yaralandığı kaydedilen açıklamada, yaralıların hastaneye nakledildiği bildirildi.

        İsrail ordusunun son verilerine göre, Hamas'ın İsrail'e saldırmasının ardından alevlenen çatışmalarda bu güne kadar öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 495'e yükseldi.

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