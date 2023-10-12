İsrail ordusu: Bebek iddialarını sormayın

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İsrail Savunma Kuvvetlerince düzenlenen çevrim içi basın toplantısında, basın mensuplarının, İsrail Başbakanlığının X sosyal medya platformunda paylaştığı "bebek iddiaları" ile ilgili konuşmalarına izin verilmedi.

Konuya ilişkin detayları öğrenmenin hakları olduğunu savunan ve sorularını yineleyen basın mensupları, basın toplantısının moderatörü tarafından sert bir dille uyarılarak, sessize alınmakla tehdit edildi.

Albay Vach, 1000'den fazla ölü ve 4 binden fazla yaralı saydığını söyleyerek, bir sonraki aşama için hazır olduklarını kaydetti.

"Bebek iddiaları" ile ilgili sorulan ilk soruya yanıt veren Vach, bizzat kendisinin farklı bölgelerde "vahşice katledilmiş bir bebek, kadınlar ve genç insanların cesetlerini gördüğünü" iddia etti.

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Vach, basın mensuplarının konuya ilişkin kanıt taleplerine "Bebeğin fotoğrafını çekmedim ama elimde görmek istemeyeceğiniz çok resim var." şeklinde konuştu.

Albay Vach, bebeğin bulunduğu halin kesin olarak bir bıçak kullanılarak yapılıp yapılmadığına yönelik soruya, "Bu sorunun sorulması gerekli miydi bilmiyorum. Çünkü böyle bir bebek gördüğünüzde bunun nasıl olduğunun bir önemi yok." dedi.

BASIN MENSUPLARI TEPKİ GÖSTERDİ

Soru sormaya devam eden ve olayın detaylarının önemli olduğunu söyleyen basın mensupları, basın toplantısının moderatörü tarafından saygısızlıkla suçlandı. Gerginliğin artmasıyla çevrim içi toplantıya son verildi.

Albay Vach ve toplantı moderatörünün ayrılmasının ardından hala kayıt altına alınan toplantıda, basın mensupları sert bir şekilde tepkilerini dile getirmeye devam etti.

Basın mensupları da kendi aralarında ikiye bölündü.

Bazı basın mensupları, cevap alamadığı için tepki gösterenlere saygılı olmaları konusunda uyarıda bulundu.