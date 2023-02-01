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Haberler Dünya İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bir roket fırlatıldığını açıkladı - Dünya haberleri

İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bir roket fırlatıldığını açıkladı

İsrail ve Filistin arasında son zamanlarda gerilim artmaya devam ediyor. İsrail ordusu, Gazze'den bir roket fırlatıldığı ve Demir Kubbe hava savunma sisteminin engellediğini açıkladı.

Giriş: 01.02.2023 - 20:01 | Güncelleme: ABONE OL
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bir roket fırlatıldığını açıkladı - Dünya haberleri
AA

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden bir roket fırlatıldığı ve İsrail hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden konuya dair yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nden fırlatılan bir roketin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği aktarıldı.

Gazze Şeridi yakınlarındaki Siderot kentinde de "saldırı sirenlerinin" çaldığı kaydedildi.

Demir Kubbe Hava Savunma Sistemleri üzerinden fırlatılan önleyici füzelerin, roketi havada imha ettiği görüntüler İsrail medyasında yayımlandı.

AŞIRI SAĞCI BAKANDAN KABİNE TOPLANTISI ÇAĞRISI

İsrail'de polisten sorumlu Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gazze'den fırlatılan roket, hapishanedeki teröristlerin koşullarını ağırlaştırma çalışmalarımızı engellemeyecek." ifadelerini kullandı.

Filistinlilere karşı "şahin" politikaları savunan aşırı sağcı siyasetçi Ben-Gvir, Gazze'den fırlatılan rokete karşılık verme yöntemini değerlendirmek üzere kabineden acil toplantı talep ettiğini belirtti.

Fotoğraf: AP

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