        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail basını: Ordu, 7 Ekim saldırısından önceki uyarıları dikkate almadı | Dış Haberler

        İsrail basını: Ordu, 7 Ekim saldırısından önceki uyarıları dikkate almadı

        İsrail medyası, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'teki Hamas saldırısı öncesindeki uyarıları göz ardı ettiğini yazdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 06:58 Güncelleme: 03.11.2025 - 07:00
        "İsrail ordusu, 7 Ekim saldırısından önceki uyarıları dikkate almadı"
        İsrail’in Kanal 14 televizyonu, İsrail Hava Kuvvetlerinde 7 Ekim 2023 saldırısına ilişkin yürütülen, ancak daha sonra askıya alınan iç soruşturmanın sonuçlarını haberleştirdi.

        Haberde, soruşturmanın Hava Kuvvetlerinde farklı rütbelerdeki subayların Hamas'ın Gazze Şeridi içindeki hareketliliğinden önceden haberdar olduğunu, ancak Hava Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Tomer Bar'ın bu gelişmelerden bilgilendirilmediğini ortaya çıkardığı belirtildi.

        Saldırıdan kısa süre sonra başlatılan soruşturmaya göre hava gözetleme birimlerinin Hamas'a ait saldırı amaçlı insansız hava araçlarında olağan dışı hareketlilik tespit ettiği aktarılan haberde, ancak bu bilgilerin kuvvetin kendi birimleri içinde kaldığı ve ne Genelkurmay Başkanlığına ne de Genelkurmay Başkanı’na iletildiği kaydedildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        #israil
        #haberler
        #Hamas
        Yazı Boyutu
