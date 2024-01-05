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        Haberler Dünya İsrail ordusu, 7 Ekim'de gerçekleşen Hamas saldırısını soruşturacak

        İsrail ordusu, 7 Ekim'de gerçekleşen Hamas saldırısını soruşturacak

        İsrail ordusunun, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla ilgili soruşturma yapmak üzere komisyonlar kurduğu belirtildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 01:12 Güncelleme: 05.01.2024 - 01:12
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        İsrail'den 7 Ekim saldırılarını soruşturma kararı
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        İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberinde, İsrail ordusunun, 7 Ekim'de Hamas'ın İsrail'e saldırması ve 1200 kişiyi öldürüp 240 kişiyi esir alması olayının sebeplerini araştırmaya karar verdiği ifade edildi.

        Haberde, oluşturan komisyonların üyeleri arasında, eski Genelkurmay Başkanı Şaul Mofaz, eski İsrail Askeri İstihbarat Servisi Başkanı Aharon Zeevi Farkash ve Ordunun Güney Komutanlığı eski komutanı Sami Turgeman'ın olduğu kaydedildi.

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'de sınırdaki İsrail yerleşim birimlerine düzenlediği saldırı hakkında önceden istihbarat alınamaması nedeniyle İsrail içinde büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

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