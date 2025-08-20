İsrail Nerede? İsrail Hangi Kıtada, Komşuları Kim, Başkenti Neresi?

İsrail Nerede?

İsrail nerede sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından biliniyor. Bunun nedeni ülkenin siyasi ve dini anlamda stratejik oluşu… İsrail bir Orta Doğu ülkesidir. Doğu Akdeniz kıyısında yer alan küçük ama stratejik öneme sahip bir ülkedir. Bu ülke aynı zamanda Afrika, Asya ve Avrupa kıtalarının kesişim noktası sayılabilecek bir bölgede konumlanmıştır. Harita üzerinde bakacak olur isek İsrail’in batısında Akdeniz, doğusunda ise Ürdün Nehri ve Ölü Deniz bulunduğunu ekleyebiliriz. Bu durum da diğer özellikleri gibi İsrail’e hem tarihi hem de jeopolitik açıdan çeşitli stratejik avantajlar sunar.

REKLAM advertisement1

REKLAM

İsrail Hangi Kıtada?

İsrail hangi kıtada yer almaktadır sorusu da ülkenin coğrafi konumu ile ilgili merak uyandıran bir diğer konudur. İsrail, Asya kıtasında yer alan bir ülkedir. Daha detaylı şekilde ifade edecek olursak, Asya’nın Güneybatı bölümünde yani Orta Doğu coğrafyasında bulunur. Bu bölge, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış ve üç büyük semavi dinin doğuşuna tanıklık etmiştir. Bu özelliği İsrail topraklarının çok fazla anlam ifade etmesine neden olmuştur. Ülkenin bugünkü önemi de tarihindeki bu olaya dayanır. Bazı kaynaklarda İsrail’in konumu Avrasya çerçevesinde değerlendirilse de aslında İsrail, siyasi ve kültürel bağlamda genellikle Orta Doğu’nun bir parçası olarak tanımlanır. İsrail bir Orta Doğu ülkesi olsa da birçok konuda Avrupa ülkeleri ile sıkı bir ilişki içinde isminden söz ettirir.

REKLAM İsrail Komşu Ülkeleri İsrail komşu ülkeleri, gözler önünde olan ülke ile ilgili merak edilen bir diğer detaydır. İsrail komşu ülkeleri kimler sorusuna yanıt verecek olursak eğer İsrail ile kara sınırı bulunan dört ülke dikkat çeker. İşte İsrail komşu ülkeleri… - Lübnan:İsrail’in kuzeyinde yer alır. Aralarındaki sınır nedeniyle zaman zaman askeri çatışmalar görülmüştür.

- Suriye:İsrail’in kuzeydoğusunda bulunur..

- Ürdün:Doğusunda yer alır. 1994 yılında Ürdün ile İsrail arasında barış anlaşması imzalanmıştır.

- Mısır:Güneybatısında bulunan Mısır, İsrail ile 1979 yılında barış anlaşması yapan ilk Arap ülkesidir.

- Filistin Toprakları:Batı Şeria ve Gazze Şeridi, İsrail’in doğrudan komşusu olan iki Filistin bölgesidir. Bu bölgelerdeki siyasi durum ve sınır kontrolü, sık sık uluslararası arenada gündeme gelmektedir. Filistin-İsrail ilişkisi tüm dünya basını tarafından yakından takip edilmektedir. İsrail Başkenti İsrail başkenti, Kudüs şehridir. Ancak bu konu oldukça tartışmalı bir hal almıştır. Kudüs, 1950 senesinde resmi başkent olarak ilan edilmiştir. Resmi işlerin yürütüldüğü birçok kurum burada yer alır ancak buna rağmen büyükelçiler Tel Aviv şehrindedir. Bunun tarihi ve siyasi dayanaklı birçok nedeni vardır. Bu nedenlerden biri de Birleşmiş Milletlerin konu ile ilgili görüşü olmuştur. Birleşmiş Milletler, Kudüs şehrin başkent olmasını stratejik olarak tartışmalı görmüştür. Ancak yine de 2017 yılında Amerika Birleşik Devletleri Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıdığını açıklamıştır. Böylece büyükelçilik de Kudüs’e taşınmıştır. Kudüs’ün başkent olması meselesini bu denli hassas yapan konu da İsrail-Filistin arasında yaşanan çatışmalardır. Kudüs, Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam için kutsal kabul edilen bir şehirdir. Bu nedenle dini, tarihi ve siyasi önemi oldukça büyüktür.

ÖNERİLEN VİDEO