Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya "İsrail Meclisi'nin kararı yok hükmündedir" | Dış Haberler

        "İsrail Meclisi'nin kararı yok hükmündedir"

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Meclisinin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik kararına dair açıklamada bulundu. Yılmaz, "İsrail Meclisi'nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı hukuksuz ve yok hükmündedir." dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.10.2025 - 23:17 Güncelleme: 22.10.2025 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        "İsrail Meclisi'nin kararı yok hükmündedir"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İsrail Meclisinin Batı Şeria'nın ilhakına yönelik kararına tepki gösterdi.

        Yılmaz, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

        "Batı Şeria işgal altındaki Filistin toprağıdır.

        İsrail Meclisi’nin Batı Şeria topraklarını ilhak etmeye dönük kararı hukuksuz ve yok hükmündedir.

        Bu yaklaşım aynı zamanda Gazze’de sağlanan kırılgan ateşkes sürecine dönük bir sabotaj, bölgesel istikrara açık bir tehdittir.

        Filistin Devletini tanıyan tüm devletleri, uluslararası hukuku esas alan tüm ülkeleri ve uluslararası kurumları Filistin halkına ve toprağına yönelik bu saldırganlığın karşısında olmaya davet ediyoruz.

        İşgal sona erip, iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti kuruluncaya kadar mazlum Filistin halkına desteğimiz sürecektir."

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Avrupa'nın kralı Galatasaray!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Beşiktaş, Konya'da 2 golle kazandı!
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        Eski eşinin evini ateşe verdi! 3'ü ağır 7 yaralı
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        "Galatasaray daha fazla atabilirdi!"
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Victor Osimhen'den rekor!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Lüks rezidansta “kahveli” kavga
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        Suya dalabilen tek yırtıcı kuş Uluabat Gölü’nde!
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Habertürk Anasayfa