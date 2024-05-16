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        Haberler Dünya İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Türkiye'yle olan serbest ticaret anlaşmasını feshedeceğiz

        İsrail Maliye Bakanı Smotrich: Türkiye'yle olan serbest ticaret anlaşmasını feshedeceğiz

        İsrail, Türkiye'nin ticareti durdurmasına karşılık serbest ticaret anlaşmasını kaldıracağını bildirdi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.05.2024 - 22:45 Güncelleme: 16.05.2024 - 22:47
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        İsrail'den Türkiye'yle ticaret açıklaması
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        İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Türkiye'nin ticareti durdurmasına karşılık olarak iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasını feshedeceklerini söyledi.

        Reuters'ın haberine göre Smotrich, Türkiye'den ithal edilen mallara yüzde 100 gümrük vergisi uygulanacağını açıkladı.

        İsrailli Bakan bu kararların onay için parlamentoya sunulacağını ifade etti.

        TÜRKİYE TİCARETİ TAMAMEN DURDURMUŞTU

        Ticaret Bakanlığı, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçildiğini, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemlerinin tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulduğunu 2 Mayıs'ta bildirmişti.

        İsrail'in, Filistin'e yönelik uluslararası hukuk ve insan haklarına aykırı saldırıları neticesinde çok sayıda Filistinlinin öldüğü ve yaralandığı anımsatılan açıklamada, Türkiye'nin 7 Ekim 2023'ten bu yana çatışmaların durdurulması, insani kayıp ve fiziki yıkımın engellenmesi, kalıcı ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi için en üst düzeyde girişimlerde bulunduğu, diplomasinin tüm araçlarını kullandığı belirtildi.

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        Açıklamada, Türkiye'nin ilk günden bu yana Gazze halkının yardımına koştuğu, başta gıda, sağlık ve tıbbi yardım malzemeleri olmak üzere gemilerle ve uçaklarla on binlerce ton insani yardımı bölgeye ulaştırdığı, binlerce hastayı tahliye ederek bu zor günlerinde Filistinlilerin yanında olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

        "İsrail'in sebep olduğu katliam, insani felaket ve fiziki yıkım devam etmiş, İsrail hükümeti uluslararası ateşkes çabalarını karşılıksız bırakmış ve insani yardımları engellemiştir. Türkiye, bunun üzerine 9 Nisan 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 54 ürün grubunun İsrail'e ihracatını kısıtlamıştır. Alınan bu kararda, İsrail Gazze'de derhal ateşkes ilan edene ve yeterli miktarda ve kesintisiz insani yardım akışına izin verinceye kadar kısıtlama tedbirlerinin yürürlükte kalacağı vurgulanmıştır. Buna rağmen, İsrail hükümetinin saldırgan tutumunu sürdürdüğü, Filistin'deki insani trajedinin kötüleştiği müşahede edilmektedir. Bu itibarla, devlet düzeyinde alınan tedbirlerin ikinci aşamasına geçilmiş, İsrail'le ilgili ihracat ve ithalat işlemleri tüm ürünleri kapsayacak şekilde durdurulmuştur. İsrail hükümeti, Gazze'ye kesintisiz ve yeterli miktarda insani yardım akışına izin verinceye kadar Türkiye söz konusu yeni tedbirleri kesin ve kararlı bir şekilde uygulayacaktır."

        Öte yandan, işgal altında yaşamak zorunda kalan Filistinlilerin, bu kısıtlamalardan etkilenmemesi için Ticaret Bakanlığı ile Filistin Milli Ekonomi Bakanlığı arasında gerekli çalışmaların koordine edileceğine yer verilen açıklamada, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da Filistinlilerin haklı davasını desteklemeye devam edeceğinin altı çizildi.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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