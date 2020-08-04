İsrail mahkemesinden Kudüs Valisi Gays’ı serbest bırakma kararı

Kudüs Valilik Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Batı Kudüs’teki İsrail sulh mahkemesinde görülen duruşmada Vali Gays’ın şartlı tahliyesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail mahkemesinin Gays’ın Filistin Yönetimi’ne bağlı Kudüs İstihbarat Müdürü Cihad el-Fakih ve Fetih Hareketi’nin Kudüs’e bağlı Ayzeriyye Beldesi Sorumlusu Sami Ebu Gayyale ile iletişime geçmemesini şart koştuğu aktarıldı.

Gays’ın ilerleyen saatlerde serbest kalması bekleniyor.

İsrail polisi, Vali Gays'ı, 19 Temmuz'da işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde bulunan evine düzenlediği baskının ardından gözaltına almıştı.

Gözaltına alınmasına ilişkin bilgi verilmeyen Gays, nisan ve mayıs aylarında da gözaltına alınmıştı.