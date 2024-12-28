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        Haberler Dünya İsrail Lübnanlı balıkçılara ateş açtı | Dış Haberler

        İsrail, eşyalarını almak isteyen Lübnanlı balıkçılara ateş açtı

        İsrail, Lübnan'daki ateşkesi ihlâl etmeye devam ediyor. Lübnan'ın güneyinde bulunan evleri tahrip eden İsrail Ordusu son olarak Lübnanlı balıkçılara ateş açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 19:48 Güncelleme: 28.12.2024 - 19:48
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        İsrail Lübnanlı balıkçılara ateş açtı
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        Lübnan haber ajansı NNA'nın haberinde, Lübnan'ın güneyindeki Nakura'da Lübnanlı balıkçıların Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) birliklerinin desteğiyle araçlarını ve eşyalarını almak için limana gittiği belirtildi.

        Lübnanlı balıkçılara verilen süre dolmadan İsrail askerlerinin limana ateş açtığı bildirildi.

        İsrail ordusunun balıkçı limanını hedef alarak tahrip ettiği ve yağmaladığı aktarıldı.

        İsrail, Lübnan ile 27 Kasım'da ilan edilen ateşkese yönelik ihlallerini sürdürüyor.

        Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes antlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

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