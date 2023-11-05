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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, Lübnan’da içinde çocukların da bulunduğu sivil bir aracı vurdu

        İsrail, Lübnan’da içinde çocukların da bulunduğu sivil bir aracı vurdu

        İsrail ordusunun Lübnan'da 3 çocuğun da içinde olduğu sivil bir aracı hedef aldığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 19:46 Güncelleme: 05.11.2023 - 19:46
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        İsrail, Lübnan'da sivil bir aracı vurdu
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        Lübnan resmi ajansı NNA, yayınladığı haberde İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hakkında bilgi verdi.

        Lübnan’ın güneyinde Aynata beldesi çevresindeki yol üzerinde seyreden bir aracın hedef alındığı ifade edildi. Haberde, araç içerisinde 3 çocuk ile 1 erkek ve 1 kadının olduğu aktarıldı.

        Sur kenti Sivil Savunma Merkezinden yapılan açıklamada İsrail’e ait bir İHA’nın sivillere ait bir aracı hedef aldığı kaydedildi. Açıklamada, saldırı sonucu araçtaki 3 sivilin öldüğü ifade edildi.

        Ölenlerin çocuk olup olmadığına ilişkin detaya değinilmedi.

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