İsrail ordusu, İsrail Lübnan sınırında sızma girişimi bahanesiyle bölgede aydınlatma fişekleri ve fosfor bombaları attı.

Ordu ayrıca, Lübnan sınır hattından ateş açıldığı duyururken, bölgedeki halka evlerinde kalmaları ve sokağa çıkmama uyarısında bulundu.

İHA'nın İsrail medyasına dayandırdığı habere göre; olay, Başbakan Netanyahu'nun yakın bir bölgede bulunduğu sırada gerçekleşti. İsrail ordusunun Lübnan sınırına yakın bazı yolları trafiğe kapattığı da belirtildi.