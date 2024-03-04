İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir binaya hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir binaya hava saldırısı düzenledi

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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Bint el Cubeyl'e yönelik hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ağır bombaların kullanıldığı bilgisine yer verilen haberde, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

Lübnan medyasında çıkan haberlerde, bir binanın vurulduğu, enkazda arama çalışmaları yapıldığı ve çok sayıda ambulansın olay bölgesine sevk edildiği kaydedildi.