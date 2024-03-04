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        Haberler Dünya İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir binaya hava saldırısı düzenledi

        İsrail, Lübnan'ın güneyinde bir binaya hava saldırısı düzenledi

        İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Bint el Cubeyl ilçesinde bir binaya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 22:21 Güncelleme: 04.03.2024 - 22:21
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        İsrail'den Lübnan'a hava saldırısı
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        Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Bint el Cubeyl'e yönelik hava saldırısı düzenledi.

        Saldırıda ağır bombaların kullanıldığı bilgisine yer verilen haberde, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

        Lübnan medyasında çıkan haberlerde, bir binanın vurulduğu, enkazda arama çalışmaları yapıldığı ve çok sayıda ambulansın olay bölgesine sevk edildiği kaydedildi.

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        #israil
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