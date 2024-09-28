İsrail, Lübnan'da Beyruta, Bekaa Vadisi ve Suriye sınırına hava saldırıları düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesi, Bekaa Vadisi ve Lübnan-Suriye sınırına hava saldırıları düzenlediğini duyurdu.

Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye'de patlama yaşandığı bildirildi.

İsrail ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada, savaş uçaklarının, Beyrut'un güneyindeki Dahiye'ye "nokta hava saldırısı" gerçekleştirdiği belirtildi. Saldırıda neyin ya da kimin hedef alındığına ilişkin detay verilmedi.

Ordu sözcülüğü, yaptığı diğer bir açıklamayla, Lübnan'ın güneyinde ve Bekaa Vadisi bölgesinde, Hizbullah'ın "silah üretimi yaptığını" öne sürdüğü atölyeleri havadan hedef aldığını duyurdu. İsrail ordusu ayrıca, Lübnan-Suriye sınırında Hizbullah'ın "silah kaçırdığını" iddia ettiği rotaları vurduğunu da paylaştı.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.