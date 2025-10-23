Habertürk
        Haberler Dünya İsrail Lübnan'a saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'a saldırdı

        İsrail'in ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a yönelik yeni hava saldırıları düzenlediği bildirildi. İsrail hava saldırılarının Bekaa'nın kırsal bölgelerinde bazı noktaları hedef aldığı ifade edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 19:45 Güncelleme: 23.10.2025 - 20:29
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Bekaa bölgesinde bazı noktalara hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

        Lübnan basınında yer alan haberde, İsrail hava saldırılarının Bekaa'nın kırsal bölgelerinde bazı noktaları hedef aldığı belirtildi.

        Lübnan makamlarından saldırıya ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        Öte yandan sosyal medyada yer alan videolarda, İsrail'in hava saldırıları sonrası Bekaa'daki çok sayıda noktadan dumanların yükseldiği görüldü.

        İsrail ordusu da yaptığı yazılı açıklamayla saldırıyı doğruladı.

        Açıklamada, "Hizbullah'ın eğitim kampı ve hassas füze üretim tesisi altyapısı" başta olmak üzere bazı hedeflerin vurulduğu kaydedildi.

        Ateşkes anlaşması 2024'te imzalandı

        İsrail, Ekim 2023’te Lübnan’a yönelik saldırı başlatmış, Eylül 2024’te bu saldırı geniş çaplı bir savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

        Kasım 2024’te Hizbullah ile İsrail arasında sağlanan ateşkes anlaşmasına rağmen, İsrail’in bunu 4 bin 500’den fazla kez ihlal ettiği ve bu ihlaller sonucunda yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı bildirildi.

        İsrail, ayrıca son savaşta ele geçirdiği 5 Lübnan tepesini halen işgal altında tutarken, onlarca yıldır elinde bulundurduğu bazı bölgelerdeki varlığını da sürdürüyor.

