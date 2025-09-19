Habertürk
        Haberler Dünya İsrail Lübnan'a saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'a saldırdı

        İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 11 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.09.2025 - 19:30 Güncelleme: 19.09.2025 - 19:30
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine insansız hava araçları (İHA) ile düzenlediği saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

        İsrail, Kasım 2024'te Lübnan ile varılan ateşkes anlaşmasını ihlal etmeyi sürdürüyor.

        Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait bir İHA, Nebatiye kentinin Ensar beldesinde bir aracı hedef aldı. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti.

        İsrail, Nebatiye'de Haruf ile Duveyr beldeleri arasındaki Kalaa Mahallesi'ne İHA ile saldırı düzenledi. Saldırının hedefine ya da can kaybına ilişkin ise bilgi verilmedi

        Öte yandan İsrail'e ait bir İHA, Bint Cubeyl kentine bağlı Tibnin beldesinde devlet hastanesi yakınlarında bir aracı hedef aldı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, söz konusu saldırıda 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını bildirdi.

        İsrail ordusu dün akşam da Lübnan'ın güneyindeki 5 beldeye savaş uçaklarıyla hava saldırıları düzenlemişti.

        Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes ve ihlaller

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

        Lübnan ile İsrail arasındaki ateşkes anlaşması kapsamında oluşturulan Ateşkesi Denetleme Komitesi'nde, Birleşmiş Milletler (BM) LübnanGeçici Barış Gücü (UNIFIL), Lübnan ve İsrail'in yanı sıra Fransa ile ABD yer alıyor.

        Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada işgalini sürdürüyor.​​​​​​​

