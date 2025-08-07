Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail Lübnan'a saldırdı | Dış Haberler

        İsrail Lübnan'a saldırdı

        İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye şehrine yönelik hava saldırıları düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.08.2025 - 00:08 Güncelleme: 07.08.2025 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail Lübnan'a saldırdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bir dizi hava saldırısı düzenledi.

        Lübnan haber ajansı NNA'da yer alan haberlere göre, İsrail ordusu, bir dizi hava saldırısıyla, Litani Nehri yakınlarındaki Deyr Seryan beldesinin kuzey kesimlerini hedef aldı.

        İsrail ordusu Nebatiye'ye bağlı Deyr Seryan’da meskun mahallin yanında bulunan araçlar ile iş makineleri için kullanılan bir garajı bombaladı.

        Saldırılarda yaralananların olduğu belirtildi.

        İsrail ordusunun Deyr Seryan’a ikinci bir saldırı düzenlemesi nedeniyle itfaiye ve ambulans ekipleri bölgeye ulaşmakta zorluk yaşadı.

        İsrail savaş uçakları Deyr Seryan beldeleri arasındaki bölgeyi hedef alan bir dizi hava saldırısı düzenledi ve çok sayıda havadan ve karadan füzeler gönderdi. Deyr Seryan beldesinin yanı sıra El-Kantara beldelerinin çevresine yönelik şiddetli saldırılar düzenlendi.

        REKLAM

        Öte yandan, İsrail basınından Kanal 12 televizyonu, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyindeki saldırılarının Hizbullah’ın "askeri altyapısı" olarak nitelendirdiği hedeflere yönelik olduğunu iddia etti. Haberde ayrıntıya yer verilmedi.

        İsrail ordusundan ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

        İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyine neredeyse her gün hava ve kara saldırıları düzenliyor.

        Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail ordusu Lübnan'da yaklaşık 3 bin ihlalde bulundu, bu süreçte en az 213 kişi hayatını kaybetti, 508 kişi yaralandı.

        İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepedeki işgalini sürdürüyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Fenerbahçe turu Kadıköy'e bıraktı!
        Beşiktaş, Ndidi transferini açıkladı!
        Beşiktaş, Ndidi transferini açıkladı!
        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
        Trump: Rusya ile büyük ilerleme kaydedildi
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        Amatör boksör yeni cumhurbaşkanı: Karol Nawrocki
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        ABD'de askeri üsse silahlı saldırı
        "Finali hayal ediyoruz!"
        "Finali hayal ediyoruz!"
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        BTK sahte e-imzaya karşı ne önlem aldı?
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Öldüren sopa! 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Trump'tan büyük hukuk firmalarına savaş ilanı
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Gana'da helikopter kazası: 2 bakan hayatını kaybetti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        Trump'tan Hindistan'a yüzde 25 vergi
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İş insanı Halit Yukay'ın teknesi, parçalanmış halde bulundu!
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        İsrail Gazze'nin tamamını işgal edecek mi?
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        "AB, ABD karşısında neden siniyor?"
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        Elma, armut ve ayva cep yakacak
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        "Hükümette yapay zeka kullanılır mı?"
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Gayrimenkul sertifasında merak edilenleri anlattı
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        Tartışmalı reklam hisseleri uçurdu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        İstanbul'da sevenleriyle buluştu
        Habertürk Anasayfa