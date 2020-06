İsrail Kudüs’te Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam ediyor

AA

İsrail belediyesinin Doğu Kudüs’ün Beyt Hanina Mahallesi'nde evini yıkmaya zorladığı Filistinli Naim Salih Ferrah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evini 20 yıl önce inşa ettiğini ve ruhsat için belediyeye başvurduğunu ancak ruhsatın verilmediğini belirtti.Belediyeye birçok kez para cezası da ödediğini vurgulayan Ferrah, şöyle devam etti:"İşte 19 yıl sonra gelip yıktırdılar. Bu evimizde 11 kişi yaşıyorduk. Oğlumu evlendirmek istiyordum, dolayısıyla evi genişletmeyi de planlıyordum. Ama belediye memurları dün geldiler, 'ya kendin yıkacaksın ya da biz yıkarız sen de ödersin' uyarısında bulundular."Ferrah, İsrail’in daha önce de evine eklediği kısımları yıktırdığını belirterek, "Bütün Kudüslülerin durumu böyle. İsrail, burada yaşayan Filistinlileri dağıtmak istiyor, göçe zorluyor. Durumumuz çok zor. Evini yıkmayan cezaevine atılıyor, cezaevine atılmayan öldürülüyor, öldürülmeyen Kudüs’ten uzaklaştırılıyor. Kudüslülerin durumu böyle işte." ifadelerini kullandı.Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, İsrail’e bağlı Kudüs Belediyesi, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi'nde Filistinli Ahmed Ebu Diyab'ın evini yıktı. Haberde, İsrail tarafından yıkılan evde 7 kişilik ailenin yaşadığı kaydedildi.- İsrail her yıl onlarca Filistinliyi evsiz bırakıyorİsrail, 1967'de işgal ettiği Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait ev ve yapıları çeşitli gerekçelerle yıkıyor.Filistin ile İsrail yönetimi arasında 1995'te imzalanan "İkinci Oslo Anlaşması" çerçevesinde işgal altındaki Batı Şeria A, B ve C bölgelerine ayrılmıştı.Yüzde 18'i kapsayan "A bölgesi"nin yönetimi idari ve güvenlik olarak Filistin'e, yüzde 21'lik "B bölgesi"nin idari yönetimi Filistin'e, güvenliği ise İsrail'e devredilirken, yüzde 61'ini kapsayan "C bölgesi"nin idare ve güvenliği İsrail'e bırakılmıştı.Yerel kaynaklar, İsrail güçlerinin sadece geçen yıl Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistinlilere ait 521 evi "ruhsatsız" olduğu veya "C bölgesi"nde inşa edildiği gerekçesiyle yıktığını belirtiyor.