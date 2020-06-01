İsrail, Kudüs'te Filistinlilere ait 200 kadar iş yerini daha yıkmayı hedefliyor

Kudüs'teki Arap Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Kemal Ubeydat, Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya yaptığı açıklamada, Kudüs Belediyesinin İsrail hükümetindeki planlama komitesinin onayıyla kentteki Vadi el-Cevz semtinde bulunan sanayi bölgesinde yaklaşık 200 iş yerinin yıl sonuna dek yıkılması yönünde tebligat verdiğini söyledi.
Yıkılmak istenen iş yerlerinin oto tamirhaneleri, ticarethaneler ve lokantalar olduğunu belirten Ubeydat, bölgenin Kudüs'ün en işlek yeri olduğuna dikkati çekti.
Ubeydat, "Bu kararın hedefi, Kudüs kentinin kimliği ve karakterini değiştirerek Yahudileştirme çabaları çerçevesinde işgal altındaki kentte Filistinlilere ait olan tek sanayi bölgesini ele geçirmektir." dedi.
Konuya ilişkin Hamas Hareketi adına konuşan Abdullatif el-Kanu, yaptığı yazılı açıklamada, Kudüs kentinin boşaltılması çerçevesinde alınmış olan kararın "siyonist küstahlık" olduğunu kaydetti.
İsrail yönetimi, devlet malı olduğu iddiasıyla Filistinlilerin mülkiyetindeki topraklara ve binalara gayrimeşru yöntemler kullanarak el koyuyor.
Btselem İsrail İnsan Hakları Örgütünün verdiği bilgiye göre, İsrail yönetimi 2004'ten bu yana "ruhsat olmaması ya da İsrail devletinin mülkiyetinde" bulunduğu iddialarıyla Kudüs'te 1007 işletmeyi yıktı.
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