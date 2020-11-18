İsrail istihbaratı, Filistin’e bağlı Kudüs Bakanı'nı soruşturmaya çağırdı

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Hedmi bugün soruşturma için istihbarat memurlarının karşısına çıkacak.

Açıklamada, Hedmi’nin soruşturma sebebinin belirtilmediğine dikkat çekilerek, bu adımın İsrail’in işgal altındaki Doğu Kudüs’te gerilimi tırmandırdığı bir süreçte geldiğine vurgu yapıldı.

Hedmi’nin 2019’da göreve gelmesinden bu yana 4 kez gözaltına alındığı hatırlatılarak, şu ana kadar defalarca soruşturmaya tabi tutulduğu kaydedildi.

Açıklamada, İsrail’in Bakan Hedmi’yi Filistinlilere hizmeti nedeniyle kovuşturmaya tabi tuttuğu belirtildi.