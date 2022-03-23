İsrail İran'a karşı hava uyarı sistemi aldı

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İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) haberine göre, Gökyüzü Çiyi (Tal Şemayim) sistemi İsrail Hava Kuvvetleri tarafından törenle askeri envantere katıldı.

Haberde Gökyüzü Çiyi'nin, İran füzeleri ve İHA gibi gelişmiş hava tehditlerini tespit etmek ve uyarmak için kullanılacağı ifade edildi.

Kabloyla askeri tesise bağlı, yüksek irtifa balonundan oluşan bir izleme ve uyarı sistemi olan Gökyüzü Çiyi sisteminin, dünyanın en büyük hava savunma sistemlerinden biri olduğu kaydedildi.

Gökyüzü Çiyi, İsrail Füze Savunma Teşkilatı ve ABD Füze Savunma Ajansı tarafından birkaç yıl süren ortak bir çalışmayla geliştirildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, İsrail'e ait 6 silahlı insansız hava aracının (SİHA), şubatta İran'ın Kirmanşah kentindeki İHA üssünü vurduğu ve bazı tahminlere göre yüzlerce hava aracını yok ettiği ileri sürülmüştü.

New York Times gazetesi de İsrail'e ait söz konusu SİHA'ların Irak'tan havalandığını iddia etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise, 13 Mart'ta Irak'ın Erbil kentindeki ABD Konsolosluğu yakınlarındaki bir noktayı füzelerle vurmuş ve söz konusu saldırının bölgede faaliyet gösteren Mossad unsurlarına karşı düzenlendiğini ileri sürmüştü. Tahran, saldırıda 4 İsrail subayının öldürüldüğünü ve 7'sinin yaralandığını açıklamıştı.

Erbil Valisi Ümit Hoşnav 13 Mart'ta, kente düzenlenen füze saldırılarının hedefinin "İsrail üsleri" olduğu iddialarının "temelsiz" olduğunu söylemişti.

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, 1 Şubat'ta İsrail düşünce kuruluşu Ulusal Güvenlik Enstitüsü (INSS) tarafından Tel Aviv Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte konuşmada, lazerli hava savunma sisteminin bir yıl içinde faaliyete geçeceğini söylemişti.

Bennett yaptığı konuşmada, "Bu şekilde İsrail, orta ve uzun vadede füzeler, insansız hava araçları (İHA) ve diğer tehditlere karşı koruma sağlayan bir lazer duvarıyla çevrelenmiş olacak." ifadelerini kullanmıştı.