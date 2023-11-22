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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail, insani araya saatler kala saldırıyı artırdı

        İsrail, insani araya saatler kala saldırıyı artırdı

        İsrail ordusu, Hamas ile varılan uzlaşı kapsamında çatışmalara insani ara verilmesine saatler kala Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere saldırılarını şiddetlendirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 19:01 Güncelleme: 22.11.2023 - 19:01
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        İsrail, insani araya saatler kala saldırıyı artırdı
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        İsrail ile Hamas arasında Katar ve Mısır arabuluculuğunda varılan uzlaşı kapsamında Gazze Şeridi'ndeki çatışmalara yarın sabah yerel saatle 10.00’dan itibaren 4 günlüğüne ara verileceği açıklanmıştı.

        Bu insani aranın başlamasına saatler kala İsrail ordusu, Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Hanun ve Beyt Lahiya mahallelerine yönelik obüs saldırılarını artırdı.

        İsrail topçuları bölgeye çok sayıda aydınlatma fişeği atarken bölgede sık sık patlama sesleri duyuldu.

        Bölgede İsrail ordusunun helikopter trafiğinin de yoğunluğu dikkati çekiyor.

        İsrail’in Beyt Hanun ve Beyt Lahiya’ya yönelik saldırıları devam ediyor.

        Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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