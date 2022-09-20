İsrail'in yeni Ankara Büyükelçisi'ndan ilk açıklama

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İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Irit Lillian ilk mesajında "İsrail'in Türkiye Büyükelçisi olarak seçilmemin ardından güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim sevgili dostlar. Bu yolculuğa devam etmekten, kalbime çok yakın iki muhteşem ülkeyi tekrar bir araya getirmekten onur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

KARAR DÜN AÇIKLANMIŞTI

İsrail Dışişleri Bakanlığı, yurt dışı temsilciliklerdeki diplomat atamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Halen Ankara'da görev yapan Irit Lillian, İsrail'in Türkiye büyükelçiliği görevine atandı.” ifadelerine yer verilmişti. Açıklamada, bu ve diğer atamaların “hükümetin onayına bağlı olduğu” vurgulanmıştı.

Türkiye ile İsrail 17 Ağustos’ta, diplomatik ilişkilerin yeniden en üst düzeye çıkarılması ve karşılıklı büyükelçi atanması kararı almıştı.

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