İsrail'in Tunus'taki Filistin Merkezi'ne düzenlediği saldırının 35'inci yıldönümünde gösteriler düzenlendi

AA

"Hammam Şat" saldırısı olarak bilinen İsrail'in Tunus'taki Filistin Merkezi'ne gerçekleştirdiği hava saldırısının 35'inci yılı dolayısıyla Tunus'un Habib Burgiba Caddesi'nde gösteri düzenlendi.Gösteriye Filistin bayrakları ile katılan Tunuslular, hükümetten, "Siyonizmle Karşıtı Ulusal Gün" ilan edilmesini istedi.Göstericiler, "Direniş, uzlaşma yok", "Halk normalleşmenin suç sayılmasını istiyor" sloganları attılar.Halk Hareketi Genel Sekreteri Zuheyr Hamdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Tunuslu yetkilileri, Filistin davasını desteklemek için, her yıl 1 Ekim'i siyonizmle mücadele konusunda ulusal bir gün olarak belirlemeye çağırıyoruz." dedi.Hamdi, "Tunus siyonizmden çok zarar gördü. Kendi topraklarında Filistinli ve Tunuslu liderlere suikast düzenlendi." ifadelerini kullandı.Başkent Tunus'un 25 kilometre güneyindeki Hammam Şat sahil bölgesindeki Filistin Karargahı, 1 Ekim 1985'te 6 İsrail savaş uçağı tarafından bombalanmıştı. Karargahın yerle bir edildiği saldırıda 50 Filistinli, 18 Tunuslu olmak üzere toplam 68 kişi hayatını kaybetmişti.