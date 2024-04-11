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Han Yunusun Beni Süheyle bölgesinde yaşayan ve İsrail saldırıları sonucu iş makinelerini ve evini kaybeden Gazzeli Gassan Ebu Dekke saldırı sonucu yaşadığı kaybı anlattı. İsrailin Han Yunusa düzenlediği baskın karşısında sahip olduğu makineleri bölgede bırakarak Refaha göç etmek zorunda kaldığını aktaran adam maddi kaybının 1 milyon dolardan fazla olduğunu belirtti.

Bölge sakinlerinden Gazzeli Mahmud İbrahim Ebu Dekke ise İsrailin buldozerlerle bölgede bulunan mezarlıkları altüst ettiğini ve tamamen yıkılan mezarlıklardaki kalıntıların gün yüzüne çıktığını söyledi. Filistinli Mahmud "Ölülerin savaşla ne ilgisi var." diyerek sitem etti.