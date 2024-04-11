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        Haberler Dünya İsrail'in tanınmaz hale getirdiği Gazze Şeridi Han Yunus'ta Filistinliler kayıplarıyla yüzleşiyor

        İsrail'in tanınmaz hale getirdiği Han Yunus'ta Filistinliler kayıplarıyla yüzleşiyor

        İsrail'in büyük bir yıkım bırakarak çekildiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde Filistinliler, moloz yığınını andıran kente dönerek kayıplarıyla yüzleşiyor. İsrail'in bölgeden çekilmesiyle Han Yunusa dönen Filistinliler, binalar, yollar ve altyapıyı tahrip eden şiddetli saldırı ve baskın sonucu kenti tanımakta zorlanıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 19:25 Güncelleme: 11.04.2024 - 19:39
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        Filistinliler kayıplarıyla yüzleşiyor
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        Han Yunusun Beni Süheyle bölgesinde yaşayan ve İsrail saldırıları sonucu iş makinelerini ve evini kaybeden Gazzeli Gassan Ebu Dekke saldırı sonucu yaşadığı kaybı anlattı. İsrailin Han Yunusa düzenlediği baskın karşısında sahip olduğu makineleri bölgede bırakarak Refaha göç etmek zorunda kaldığını aktaran adam maddi kaybının 1 milyon dolardan fazla olduğunu belirtti.

        Bölge sakinlerinden Gazzeli Mahmud İbrahim Ebu Dekke ise İsrailin buldozerlerle bölgede bulunan mezarlıkları altüst ettiğini ve tamamen yıkılan mezarlıklardaki kalıntıların gün yüzüne çıktığını söyledi. Filistinli Mahmud "Ölülerin savaşla ne ilgisi var." diyerek sitem etti.

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        #Han Yunus
        #israil
        #haberler
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