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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'nin Şucaiyye Mahallesine düzenlediği saldırılarda enkaz altından 300 ölü ve yaralı çıkarıldı - Güncel haberler

        İsrail'in Şucaiyye Mahallesine düzenlediği saldırılarda enkaz altından 300 ölü ve yaralı çıkarıldı

        İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesine düzenlediği hava saldırısında en az 300 kişinin enkaz altından ölü ve yaralı olarak çıkarıldığı belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2023 - 18:20 Güncelleme: 02.12.2023 - 19:16
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        Enkaz altından 300 ölü çıkarıldı
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        İsrail ordusunun saldırısında, Şucaiyye Mahallesinde çok sayıda Filistinlinin yaşadığı çok sayıda ev yerle bir oldu.

        Filistin Sivil Savunma Servisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, şu ana kadar enkaz altından en az 300 kişi ölü ve yaralı olarak çıkarıldı.

        Yıkımın geniş bir alanda gerçekleşmesi ve enkaz altındakileri kurtarma işlemlerinin kısıtlı imkanlarla yapılması nedeniyle ölü sayısının artabileceği ifade edildi.

        Bölge sakinleri, yıkımın gerçekleştiği bölgede yerinden edilmişlerin de olduğu yüzlerce kişinin yaşadığını dile getirdi.

        ŞUCAİYYE'DE EN AZ 50 EV YIKILDI

        Gazze'deki Hükümet Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre ise İsrail uçakları, onlarca füze ve bombayla Şucaiyye'de en az 50 ev ve binayı yıktı.

        Açıklamada, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımdan, Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in temsil ettiği ABD yönetimin sorumlu olduğu ifade edildi.

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        #Şucaiyye
        #israil
        #haberler
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