02 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
İsrail'in saldırılarında evi yıkılan Gazzeli genç hayallerinin de yıkılmasına izin vermedi
- Evinin enkazı yanında düğün yapan Muhammed Zurub: - "Ailem yıkımdan sonraki aylarda bir gün dahi rahat yüzü görmedi, evsiz barksız kaldık. Annemin hüznünü biraz olsun gidermek ve ailemin yüzünü biraz güldürmek için düğünümü ertelemedim"
İsrail'in Kasım 2019'da Gazze'ye düzenlediği saldırılarda evlendikten sonra yaşayacağı ev yıkılan Filistinli genç Muhammed Zurub, düğün tarihini ertelemeyerek İsrail'in hayallerini de yıkmasına izin vermedi.
27 yaşındaki genç ve ailesi yaşadıkları acılara rağmen evlerinin enkazında sevenlerine mutluluk pozları verdi. Düğünün diğer düğünlerden farksız olması için davetliler ve düğün sahipleri ellerinden geleni yaptı.
Zurub ailesine ait iki katlı ev, Kasım 2019'da İslami Cihad Hareketi'nin liderlerinden Baha Ebu'l Ata'nın İsrail tarafından hedef alındığı saldırı ve ardından yaşanan gerginlikte İsrail savaş uçaklarınca vurulmuştu.
İsrail'in söz konusu saldırılarında 30 ev tamamen yıkılmış, 500 ev de zarar görmüştü. Gazze'deki Filistin Çalışma Bakanlığının verilerine göre bu saldırıların maliyeti de yaklaşık 2 milyon dolardı.
AA muhabirine konuşan damat Zurub, "10 yıldır babamla birlikte dairemi yapmaya çalışıyordum. Tam bitirdim derken İsrail uçaklarının attığı bombalarla evimiz yıkıldı. İsrail evimi yıktı ama hayallerimi yıkamadı." dedi.
Yaşadığı bu olaya rağmen evlenip bir yuva kurma hayalini ertelemeyen Zurub, kararlaştırdıkları tarihte düğünü yapma amacını şu sözlerle anlattı:
"Ailem yıkımdan sonraki aylarda bir gün dahi rahat yüzü görmedi, evsiz barksız kaldık. Annemin hüznünü biraz olsun gidermek ve ailemin yüzünü biraz güldürmek için düğünümü ertelemedim."
AA kameramanına evinin enkazını gösteren damat, "Sevincimizi çalmaya ve ailemin hayalini elinden almaya çalışan uçakların yaptıklarından sonra görüyorsunuz bu enkazın üzerinde düğünümü yapıyorum. Bakın biz bugün yıkıma, bombardımana, ablukaya ve acılara meydan okuyarak birlikte eş ve dostlarımızla eğleniyoruz. Sevinmek ve mutlu yaşamak bizim de hakkımız." ifadelerini kullandı.
Zurub ailesi, oğullarının enkazın yanında düğün yapılmasında ısrarcı olduğunu, tüm dünyaya "bombardıman, abluka, yıkım sevincimize ve hayatımızı sürdürmemize engel olamayacak" mesajı vermek istediğini söyledi.
Anne Meha Zurub da oğlu Muhammed'in yanaklarından öperek, "Bu mutlu günümüzü yıllardır bekliyorduk. Onlar evimizi yıktılar ama içimizdeki sevinci yok edemediler." diyerek sevincini dile getirdi.
,Hamdi Yıldız
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