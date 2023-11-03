İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlaması devam ediyor

İsrail'in Mescid-i Aksa kısıtlaması devam ediyor

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28 gündür devam eden savaşın etkilerinin Filistinin diğer bölgelerine yansıması bölgede gerginliğe sebep oluyor.

İsrail polisi, Kudüs'teki gerginliği engelleyebilmek için, Silsile Kapısı'ndaki denetimlerini savaşın 4. cumasında da sıklaştırıyor. Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kılmak isteyen müslümanlar polisler tarafından kimlik kontrolünden geçiriliyor.

İsrail polisi yalnızca yaşlı Filistinlilerin Mescid-i Aksaya girmesine izin veriyor.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.