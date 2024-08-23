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        Haberler Dünya İsrail'in Lübnan'a saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti | Dış Haberler

        İsrail'in Lübnan'a saldırısında 8 kişi hayatını kaybetti

        İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 8 kişi yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 19:29 Güncelleme: 23.08.2024 - 19:29
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        İsrail, Lübnan'a saldırdı
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        Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, Lübnan'ın güneyinde yer alan Tire kentindeki Tayr Harfa beldesine hava saldırısı düzenledi.

        Saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti.

        Lübnan'ın güneyindeki Hamadiye otoyolunda bir aracı hedef alan İsrail saldırısında ise 1 kişi öldü.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı da İsrail ordusunun, ülkenin güneyindeki Ayta el-Cebel beldesine düzenlediği hava saldırısında biri 7 yaşında çocuk olmak üzere 2 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

        İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı arasında sınır hattında 8 Ekim 2023'ten bu yana çatışmalar ve karşılıklı saldırılar yaşanıyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

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        #israil
        #lübnan
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