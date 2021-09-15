İsrail'in hapisten firar ettikten sonra yeniden yakaladığı 4 Filistinliyi ne bekliyor?

AA

İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçan 6 Filistinliden Zekeriya ez-Zübeydi, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalandı. Filistinlilerin sonrasında avukatlarıyla görüşmeleri yasaklandı ve kendilerine yeni suçlamalar yöneltildi.

Tutuklular konusunda çalışmalar yürüten Filistin insan hakları kuruluşları da yakalanan 4 tutuklunun durumuna ilişkin endişelerini ifade ettikleri ve dayanışma için çağrıda bulundukları açıklamalar yaptı.

- Uzun süreli hücre hapsi

AA muhabirine konuşan eski Esirler Bakanı İsa Karaki, İsrail'in hapisten kaçtıktan sonra tekrar yakalanan Filistinli tutukluları uzun süreli hücre hapsinde tutarak cezalandıracağı öngörüsünde bulundu.

"Tutukluların, 5 yıldan fazla hücre hapsinde tecrit edilmeleri bekleniyor. Hücre hapsinde on yıldan fazla kalan mahkumlar da var." diyen Karaki, sert uygulamalara ve kısıtlamalara tabi tutulacaklarını tahmin ettiğini dile getirdi.

Tutukluların uzun süre aile ziyaretlerinin engelleneceğini ve hapishane kantininden alışveriş yapmalarının yasaklanacağını belirten Karaki, yeniden mahkemeye çıkarılabileceklerini, aralarında müebbet cezası bulunanların olmasına rağmen cezalarının artırılabileceğini kaydetti.

- "Cezaları engelleyebilecek tek şey, tutukluların birlikte hareket etmesi"

İsrail'in 6 mahkumun kaçmasının ardından diğer tutuklulara intikam amaçlı uygulamalar getirdiğini, toplu cezalar dayattığını ifade eden Karaki, bunların hapishane içindeki yaşama ve tutuklu haklarına etkilerinin olacağını dile getirdi.

Daha çok baskın ve teftiş yapılacağını, tutuklulara, eşya, kıyafet ve gıda getirilmesi konusunda ciddi kısıtlamalar yapılacağını aktaran Karaki, "Bu cezaları engelleyebilecek tek şey, karşı koyma konusunda tutukluların birlikte hareket etmesi." dedi.

Karaki, sivillerin ve insan hakları kuruluşlarının, hapishanelerdeki tutuklulara destek için harekete geçmesi ve dayanışma için adımlar atması gerektiğini ifade etti.

- Avukatla görüşme engeli ve yeni suçlamalar

Muhammed Kasım Arıda ve Yakub Mahmud Kadri'nin avukatları Halid Muhacene ise "İsrail istihbaratı, tutukluların avukatlarıyla görüşmesini engelleme kararı aldı." ifadelerini kullandı.

Bu uygulamanın, İsrail ceza yasasındaki bir maddeye dayandırıldığını aktaran Muhacene, bu maddenin, "istihbarata, güvenlik tutuklularının avukatlarıyla en fazla 21 gün boyunca görüşmelerini engelleyen bir emir çıkarma" izni verdiğini kaydetti.

İsrail istihbaratının, bu talimatı çıkarmak için hapisten firarın yanı sıra, kaçış sonrası terör eylemi planlama gibi güvenlik şüphelerini de dosyaya eklediğini aktaran Muhacene, İsrail yasalarına göre, hapisten kaçışın cezasının 5 yıl olduğunu ancak buna güvenlik suçları eklendiğinde bu cezanın süresinin uzayabileceğini anlattı.

Soruşturma sürecinin bir ayı bulabileceğini ve tutuklular hakkında iddianame hazırlanacağını ifade eden Muhacene, Hapishaneler İdaresi'nin tutukluları kuzeyden güneydeki hapishanelere nakledeceği ve hücre hapsi politikası uygulayacağı öngörüsünde bulundu.

- Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu bulunamadı

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak firar etmişti.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat henüz bulunamadı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.