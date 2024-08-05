"İsrail'in Guantanamosu" Sde Teiman'da Gazzeli esir işkence sonucu hayatını kaybetti

Filistin Esirler Cemiyeti ile Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan ortak açıklamada, 24 Aralık 2023'te kardeşiyle birlikte alıkonan Cibaliya sakinlerinden 26 yaşındaki Ömer Cüneyd'in Sde Teiman gözaltı merkezinde işkence sonucu öldüğü belirtildi.

Açıklamaya göre İsrailli insan hakları örgütü Hamoked, Cüneyd'in ailesine oğullarının 17 Temmuz'da öldüğünü iletti.

Cüneyd'in, İsrail hapishaneleri ile gözaltı merkezlerinde, özellikle de Sde Teiman'da işkence nedeniyle ölen onlarca Gazzeli esirden sadece biri olduğu ifade edildi.

Cüneyd'in kardeşinin ise alıkonulduktan 4 ay sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

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Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinli esir sayısının 21'e yükseldiği, bu sayının sadece kimlikleri açıklananları kapsadığı, bu sayının dışında hapishanede ölen ancak kimliği açıklanmayan onlarca Filistinli esirin olduğu ifade edildi.

İŞKENCE VE CİNSEL İSTİSMAR

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor.

New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti.