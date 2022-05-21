"İsrail'in geleceği tehlikede"

Bennett, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bir kurtarma hükümeti kurma sorumluluğunu üstlenmem zor bir seçimdi, ancak ülkenin geleceği tehlikede ve halkımızın birliğini korumak için mücadele etmeliyiz. Başka bir devletimiz yok." ifadelerini kullandı.
Mevcut hükümetin Kovid-19, işsizlik ve şiddet de dahil olmak üzere çeşitli alanlarda başarılı olduğunu iddia eden Bennett, hükümetinin geçen yıl ekonomiyi yüzde 8 büyüttüğünü ve Arap toplumundaki cinayetlerin sayısının yüzde 30 azaldığını kaydetti.
İsrail'de koalisyon ortağı Meretz Partisinin Filistinli kadın milletvekili Gayda Rinavi Zuabi, 19 Mayıs'ta, "Mescid-i Aksa'daki şiddet, Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'nin cenazesindeki manzaralar ve hükümetin sağ politikalarını" gerekçe göstererek koalisyondan desteğini çektiğini açıklamıştı.
Yedioth Ahranot gazetesinin haberine göre, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud, Filistin asıllı Gayda Rinavi Zuabi'nin koalisyondan ayrıldığını açıklamasının ardından Meclisin feshedilmesi teklifini 25 Mayıs'ta parlamentoya getirmeye hazırlanıyor.
Böyle bir teklif gelirse parlamentoda birinci oylamanın aynı gün yapılması bekleniyor. Meclisin feshedilmesi için ayrıca üç oylama daha yapılması gerekiyor.
İKTİDAR MECLİS'TE AZINLIK
Zuabi'nin koalisyon hükümetinden desteğini çekmesiyle İsrail'de iktidarın milletvekili sayısı muhalefetin altına düşmüştü.
İsrail basını, son gelişmenin ardından hükümetin düşmesi ve ülkenin 40 ayda beşinci defa seçime gitmesi riskinin arttığını yazmıştı.
İsrail'de koalisyon hükümeti 8 partinin bir araya gelmesiyle 61 milletvekilinin güvenoyuyla Haziran 2021'de kurulmuştu.
Başbakanı Naftali Benett'in liderlik ettiği sağdaki Yamina Partisinden milletvekili Idit Silman, geçen ay "yeterince sağ siyaset izlemediği" gerekçesiyle koalisyondan ayrıldığını açıklamıştı.
Likud Partisi geçen haftalarda da Başbakan Naftali Bennett liderliğindeki hükümet için gensoru teklifini Meclise getirmişti. Ancak İsrail vatandaşı Filistinlilerin çoğunlukta olduğu Ortak Liste Partisi (6 milletvekili) Netanyahu'nun yeniden başbakan olmaya çalışabileceği gerekçesiyle gensoru aleyhinde oy kullanmıştı. Ortak Liste, Meclisin feshineyse "evet" oyu kullanacağını açıklamıştı.
Parlamentoda 9 Mayıs'taki hükümetin düşürülmesi planı, 52 evet oya karşılık 61 oyla reddedilmişti.
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