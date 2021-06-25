İsrail'in Gazzeli çiftçi ve tüccarlara yönelik yeni baskı aracı: Sapsız domates şartı

Gazze'deki çiftçiler, domateslerin saplarının koparılması durumunda, mahsulün toplanmasından Batı Şeria'ya gidişine kadar geçen 3 günlük süre zarfında çürüyeceğini, alıcıların da bunu kabul etmediğini ifade etti.
Çiftçi ve tüccarlar, İsrail'in, ihracatı imkansız hale getiren bu şartla, kendilerine baskı uygulamayı ve Gazze'deki mahsulün telef olmasını amaçladığını savundu.
AA muhabirine konuşan tüccar Muhammed el-Astal (57),45 günlük bir aranın ardından sınır kapısından yeniden ticari geçişlere izin verilmesiyle Gazze'den yükledikleri domates kamyonlarını Batı Şeria'ya gönderdiklerini ancak İsrail makamlarının kamyonların geçişine izin vermediğini söyledi.
İsrail'in son saldırıları öncesinde Batı Şeria'ya yaklaşık 6 bin kutu domates sattığını belirten Astal, sınır kapısının açılmasından sonra getirilen bu şartla şok olduklarını ifade etti.
- Domatesin sapı İsrail'in güvenliğini mi tehdit ediyor?
Domateslerin Batı Şeria'da sapsız olarak satılamayacağını ve hemen bozulacağını kaydeden Astal, "İsrail, domatesleri topladığımız gün Batı Şeria'ya göndermemize izin verirse bu şartı kabul ederiz. Domateslerin sapları, güvenlik için tehdit mi oluşturuyor. İsrail domatesleri saplarıyla ihraç edebiliyor da biz neden edemiyoruz? dedi.
İsrail'in Batı Şeria ve Gazze'ye yüksek kaliteli sebze ve meyve satması gibi Filistinlilerin de kendi ürünlerini aynı kalitede satabilmesi gerektiğini vurgulayan Astal, ihracatın engellenmesi ve domateslerin iç piyasada çok düşük fiyata satılmasının kendilerini büyük maddi zarara sokacağını dile getirdi.
Astal, çiftçilerin, İsrail saldırıları sırasında ve sonrasında uğradığı maddi zararı kapatmaları için ihracat yapmalarına izin verilmesini istedi ve ilgili kurumlara bu konuda harekete geçme çağrısında bulundu.
- Domatesler dalında çürüdü
Gazzeli çiftçi Muhammed el-Astal'ın (53) 30 dönümlük arazisinde yetiştirdiği domatesler ise düşük fiyat ve ihraç yasağı nedeniyle dalında çürüdü.
Son saldırıların başlamasından bu yana domates ihraç edemediğini söyleyen Astal, sınır kapısının açılmasıyla hazırlıklara başladıklarını ama bu sefer de domateslerin sapsız olması şartı getirildiğini belirtti.
Çiftçilerin bu nedenle domateslerini toplamadığını ve mahsulün dalında çürüdüğünü kaydeden Astal, "Biz yabancı bir ülkeye değil Filistin toprakları içinde ihracat yapıyoruz. Bu da tabii hakkımız." diye konuştu.
Gazze'de domates fiyatlarının çok düştüğünü ve çiftçilerin gübre, sulama ve ilaçlama masrafları bir yana mahsulü toplamak için işçilerin yevmiyesini bile karşılayamadığını aktaran Astal, yanında çalışan 70 işçinin, İsrail'in aldığı karar nedeniyle işsiz kaldığını sözlerine ekledi.
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