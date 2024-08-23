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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 27 Filistinli öldü

        İsrail'in Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine son bir günde düzenlediği saldırılarda 27 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 07:30 Güncelleme: 23.08.2024 - 07:33
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        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 27 Filistinli öldü
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        Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, dün sabah saatlerinden itibaren Gazze'nin çeşitli bölgelerine yapılan İsrail saldırıları hakkında bilgi verdi.

        Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya kentine İsrail'in hava saldırısı düzenlediğini açıklayan Basal, saldırıda Filistinli Hammuda ailesinin evinin tamamen yıkıldığını bildirdi.

        Basal, saldırı sonucunda aralarında çocuk ve kadınların olduğu 11 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

        İsrail'in Beyt Lahya'nın eş-Şeyma bölgesinde bulunan Kasım ailesinin evine de saldırı düzenlediği bilgisini veren Basal, olayda çok sayıda Filistinlinin yaralandığını aktardı.

        Öte yandan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nın Tel ez-Zater bölgesinde, İsrail savaş uçakları Filistinli "Selman" ailesine ait evi bombalarken, saldırıda 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

        Bölgeinin kuzeyinde, Gazze kentine bağlı Ez-Zeytun Mahallesi'ne düzenlenen saldırıda 1 Filistinlinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

        AA'nın haberine göre; Gazze'nin orta kesimlerindeki Megazi Mülteci Kampı'nda İsrail ordusunun "Ed-Debaki" ailesine ait evi hedef alması sonucu ise 6 Filistinli hayatını kaybetti.

        Ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusunda bulunan Beni Süheyle beldesinde "Ebu Şebab" ailesinin evine düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

        Han Yunus'taki Nasır Hastanesi'nden alınan bilgiye göre ise Abasan el-Kebira kasabasında İsrail güçlerinin Filistinlileri hedef alan saldırılarında biri çocuk 3 Filistinli vefat etti. Yaralılar Gazze Şeridi'ndeki hastanelere nakledildi.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480’i çocuk, 10 bin 980’i kadın olmak üzere 40 bin 265 Filistinli öldü, 93 bin 144 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
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