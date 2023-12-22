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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi

        İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları şiddetini artırarak devam ederken Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 20 bin 57'ye yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 08:48 Güncelleme: 22.12.2023 - 08:48
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        Gazze'de can kaybı 20 bini aştı!
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        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölen Filistinlilerin sayısı 20 bin 57 oldu.

        Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        İsrail'in saldırılarında son 48 saatte 390 Filistinlinin öldüğü, 734 kişinin ise yaralandığı kaydedildi.

        7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda yaralananların sayısının ise 53 bin 320'ye yükseldiği ifade edildi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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