İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 258'e yükseldi

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 201 Filistinlinin öldüğü, 368 kişinin ise yaralandığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda ölenlerin sayısının 20 bin 258'e çıktığı, yaralananların ise 53 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.