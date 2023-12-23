İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 20 bin 258'e yükseldi
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde öldürülen Filistinlilerin sayısı, 20 bin 258 oldu.
Giriş: 23.12.2023 - 19:04 Güncelleme: 23.12.2023 - 19:04
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
İsrail'in saldırılarında son 24 saatte 201 Filistinlinin öldüğü, 368 kişinin ise yaralandığı aktarılan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana süren saldırılarda ölenlerin sayısının 20 bin 258'e çıktığı, yaralananların ise 53 bin 688'e yükseldiği kaydedildi.