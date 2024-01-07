İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Can kaybı 23 bine yaklaştı

İsrail saldırıları nedeniyle çok sayıda merkezlerinin hizmet dışı kaldığını belirten Basal, çalışanlarının da doğrudan ya da dolaylı olarak hedef alındığını ifade etti.

Birim çalışanlarının Gazze'de birçok noktaya ulaşmasının İsrail güçlerince engellendiğini belirten Basal, çalışanlardan 5 kişinin ise bilinmeyen bir yere götürüldüğünü kaydetti.