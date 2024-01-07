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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Can kaybı 23 bine yaklaştı

        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Can kaybı 23 bine yaklaştı

        7 Ekim'de başlayan İsrail-Hamas çatışmaları sürerken Gazze'de saldırılar sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835'e yükseldi, 60 bine yakın kişi ise yaralandı. Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, 8 binden fazla Filistinlinin kayıp olduğunu duyurdu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.01.2024 - 15:59 Güncelleme: 07.01.2024 - 16:46
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          İİsrail'in Gazze Şeridi’ne yönelik 7 Ekim'de başlattığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835'e yükseldi.

        • 2

          Diğer yandan, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden düzenlediği saldırılar devam ediyor.

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          İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 113 kişi hayatını kaybetti, 250 kişi de yaralandı.

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          İsrail’in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları başlattığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 22 bin 835'e, yaralananların sayısı 58 bin 416'ya yükseldi.

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          8 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ KAYIP

          Gazze'deki Sivil Savunma Birimi, 8 binden fazla Filistinlinin kayıp olduğunu duyurdu.

          Sivil Savunma Birimi Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarının sonuçlarına dair bilgi verdi.

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          İsrail saldırıları nedeniyle çok sayıda merkezlerinin hizmet dışı kaldığını belirten Basal, çalışanlarının da doğrudan ya da dolaylı olarak hedef alındığını ifade etti.

          Birim çalışanlarının Gazze'de birçok noktaya ulaşmasının İsrail güçlerince engellendiğini belirten Basal, çalışanlardan 5 kişinin ise bilinmeyen bir yere götürüldüğünü kaydetti.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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