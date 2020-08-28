İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor

AA

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, sabah erken saatlerde Gazze'den İsrail tarafına 6 roket atıldığı, buna karşılık İsrail Hava Kuvvetleri'nin bölgedeki bazı hedefleri bombaladığı belirtildi.

Saldırıda şu ana kadar ölen ve yaralanan olmazken, Filistinli kaynaklar, Kassam Tugayları'na ait bir noktanın hedef alındığını aktardı.

İsrail ordusu, gece de Gazze'den gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek yine Kassam'a ait bazı hedefleri bombalamıştı.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bunların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Gazze'de yaşayan Filistinliler ise söz konusu yöntemle İsrail'in 2007'den beri uyguladığı ve gittikçe ağırlaştırdığı ablukayı hafifletmeyi hedeflediklerini belirtiyor.

Öte yandan, İsrail, 12 Ağustos'ta Gazze Şeridi'nden gönderilen yanan balonları gerekçe göstererek Filistinli balıkçıların avlanmasını ve bölgeye akaryakıt girişini yasaklamıştı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.



