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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 25 bin 105'e yükseldi

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 25 bin 105'e yükseldi

        İsrail ile Hamas arasında 7 Ekim'de başlayan çatışmalar devam ederken çatışmalarda Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 105'e yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 21.01.2024 - 11:55
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        Gazze'de can kaybı 25 bini geçti
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        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e çıktı.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin yaralandığı belirtildi.

        Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

        Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 25 bin 105'e, yaralı sayısının ise 62 bin 681'e yükseldiğini bildirdi.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #israil
        #gazze
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