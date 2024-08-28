Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 43 Filistinli öldü | Dış Haberler

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 43 Filistinli öldü

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik dün gün boyunca devam eden hava saldırıları sonucu 43 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 01:29 Güncelleme: 28.08.2024 - 01:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        İsrail saldırılarında 43 Filistinli öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in dün Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarının yol açtığı can kayıplarına dikkati çekti.

        İsrail ordusunun Gazze vilayetinin farklı noktalarına düzenlediği 5 hava saldırısında 3'ü çocuk en az 18 sivilin yaşamını yitirdiği ve çok sayıda kişinin yaralandığını aktaran Basal, Gazze Şeridi'nin orta kesimine yönelik 4 hava saldırısında da 12 Filistinlinin öldüğünü belirtti.

        İsrail savaş uçaklarının güneydeki Han Yunus kentinde de 3 noktayı bombaladığına işaret eden Basal, bu hava saldırılarında en az 13 sivilin hayatını kaybettiğini ve çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.

        İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 589'u çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 435 Filistinli öldü, 93 bin 534 kişi yaralandı.

        Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #israil
        #Filistin
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Galatasaray'da 'Dev' hüsran!
        Vazo kırıldı!
        Vazo kırıldı!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        1 milyarlık mağlubiyet!
        Komşuların 'tadilat' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
        Komşuların 'tadilat' kavgasında ortalık savaş alanına döndü! Çok sayıda kişi yaralandı
        Altın tepsi
        Altın tepsi
        'ABD'ye güvenmeyin'
        'ABD'ye güvenmeyin'
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ukrayna'dan balistik füze testi
        Ferdi resmen Brighton'da!
        Ferdi resmen Brighton'da!
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        'Hayat' Türkiye'nin Oscar adayı seçildi
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Avcılar'da kadına şiddet! Araya giren de yaralandı
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Tandırdaki çifte vahşetten kız kardeşi cinayeti çıktı!
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Gölbaşı Gölü'nde nilüfer istilası: "Ne balık ne kuş kaldı"
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Esad'dan Türkiye açıklaması
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        Boşanma nedeni ortaya çıktı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        İzmir'de kan donduran olay! 3 çocuğunu öldürdü, 1'i de yaralı
        Sahalardan uzak aşka yakın
        Sahalardan uzak aşka yakın
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        1 günde hem 14 milyar dolar hem de 'en zengin' unvanını kaybetti
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Saçların grileşmesini önlemenin şaşırtan yolları!
        Görkemli kutlama
        Görkemli kutlama
        Habertürk Anasayfa