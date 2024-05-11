İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 23 Filistinli öldü

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İsrail ordusunun, işgal ve abluka altındaki Gazze Şeridi’nin kuzeyi ve güneyinde düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 23 Filistinli hayatını kaybetti.

AA muhabirinin sağlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde bulunan el-Kıpt ailesine ait ev, İsrail savaş uçaklarının hedefi oldu.

İsrail saldırıları genişletti Haberi Görüntüle

Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 9 Filistinli hayatını kaybetti.

Görgü tanıkları, sivil savunma birimlerinin kısıtlı imkanlarla, İsrail ordusunca hedef alınan evin enkazı altında kaybolanları aradığını belirtti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya beldesi ile Gazze kentine bağlı ez-Zeytun mahallesinde de çok sayıda evi hedef aldığını aktaran görgü tanıkları, ez-Zeytun mahallesinde İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında şiddetli çatışmaların yaşandığını kaydetti. REKLAM REFAH'TA 14 KİŞİ KATLEDİLDİ Öte yandan İsrail ordusuna ait savaş uçakları Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentinde bir ev ile halkın toplandığı iki alana ayrı ayrı saldırı düzenledi. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Refah kentinin Arabiye bölgesinde bulunan el-Haşşaş ailesine ait evin İsrail savaş uçaklarınca hedef alınması sonucu aynı aileden 7 kişi hayatını kaybetti.

Yine Refah kentinin güneyi ile doğusunda halkın toplandığı iki alana, İsrail savaş uçaklarınca düzenlenen hava saldırılarında dördü eş-Şair ailesinden olmak üzere 7 kişi yaşamını yitirdi. Görgü tanıkları, hayatını kaybeden Filistinlilerin Kuveyt Hastanesine nakledildiğini belirterek, ilk yardım ekipleri ile sivil savunma birimlerinin yıkılan el-Haşşaş ailesinin evinin enkazı altında kalanları aramaya devam ettiğini kaydetti. GAZZE'NİN KUZEYİNDE YOĞUN HAVA SALDIRILARI İsrail ordusunun başta Cibaliya Mülteci Kampı olmak üzere Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere yoğun hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabiri, İsrail ordusunun akşam saatlerinde Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelere yoğun hava saldırısı başlattığını belirtti. Saldırıların Cibaliya Mülteci Kampı'nda yoğunlaştığı, Gazze şehir merkezinde yer alan Es-Sabra Mahallesi'nde bir evi hedef alan bombardımanda ölü ve yaralılar olduğu ifade edildi. İsrail ordusunun akşam saatlerinden bu yana Gazze'nin kuzeyine 30'dan fazla hava saldırısı düzenlediği ve bölgede saldırıların sürdüğü kaydedildi. Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarda ölü ve yaralılar olduğu bildirilirken, resmi kaynaklardan can kayıplarına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Cibaliya'ya saldırılar düzenlediği belirtilerek, saldırılarda, "Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam'a ait noktaların" hedef alındığı iddia edildi. AL JAZEERA MUHABİRİNİN EVİ VURULDU Uzun süredir Gazze'nin kuzeyinde görev yapan Katar merkezli Al Jazeera televizyonu muhabiri Enes El-Şerif'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki evi de İsrail saldırılarının hedefi oldu. Saldırı sırasında evinde olmayan Şerif, bombardımanı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. SALDIRILAR 218 GÜNDÜR SÜRÜYOR Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı’nın son verilerine göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 943 Filistinli öldürüldü, 78 bin 572 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.