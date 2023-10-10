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        Haberler Dünya Ortadoğu İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki gazeteci öldü

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki gazeteci öldü

        İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik düzenlediği hava saldırılarında 2 Filistinli gazeteci yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2023 - 05:50 Güncelleme: 10.10.2023 - 05:51
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        İsrail'in Gazze'deki hava saldırısında iki gazeteci öldü
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        İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında iki gazetecinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı'nın Gazze'deki hastane kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Filistinli gazeteciler Said et-Tavil ve Muhammed Subh İsrail hava saldırısında yaşamını yitirdi.

        Görgü tanıklarına göre, iki gazeteci Gazze'nin batısındaki Rimal semtinde İsrail savaş uçaklarının bir binayı hedef almasına ilişkin çekim yaptıkları sırada, hava saldırısına maruz kalarak hayatlarını kaybetti.

        Ayrıca, bombardımanın takibi sırasında aynı bölgede yaralanan başka gazetecilerin de olduğu belirtildi.

        İsrail savaş uçakları, gece boyunca Gazze'nin çeşitli bölgelerini bombalamayı sürdürdü.

        Maddi hasarın ağır olduğu bölgelerde, can kaybı ve yaralı sayısına ilişkin henüz resmi makamlardan bir açıklama yapılmadı.

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        #Son dakika haberler
        #israil
        #gazze
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