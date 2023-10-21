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        Haberler Dünya İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti - Dünya haberleri

        İsrail'in Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında 15 kişi hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında 4'ü çocuk, 1'i kadın 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2023 - 01:50 Güncelleme: 21.10.2023 - 01:50
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        Gazze'ye hava saldırıları: 4'ü çocuk 15 ölü
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        Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde El-Acremi ailesinin, merkezde yer alan Deyrul Belah'ta ise Eş-Şuayb ailesinin evine saldırı düzenlediği ve 10 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

        Açıklamada, Gazze'nin güneyinde Refah kentinin El-Cenine Mahallesi'nde Hadr ailesinin evinin de bombalandığı ve 4'ü çocuk 1'i kadın 5 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.

        "İşgal güçlerinin saldırılarını artırdığı" kaydedilen açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, merkezinde ve güneyinde evlerin hedef alındığı, çok sayıda şehit ve yaralının bulunduğu" bilgisi verildi.

        İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

        Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

        Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

        Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

        Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

        İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

        İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #israil
        #gazze
        #Filistin
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